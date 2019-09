Der Vorsitzende der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, Henning Kagermann, hat die Politik zu mehr Tempo beim Klimaschutz aufgefordert. Kagermann sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Politik muss anfangen zu handeln. Es gibt genügend Maßnahmen, die unstrittig sind. Damit können wir jetzt beginnen." Kagermann sagte weiter: "Wir müssen aber die Verbraucher und Kunden mitnehmen und anschauen, wie sie sich verhalten, wie ihr Kaufverhalten ist. Ganz wichtig ist, dass wir ein Monitoring brauchen, ob die Maßnahmen wirken."

Das Klimakabinett der Bundesregierung will am 20. September über ein Gesamtpaket entscheiden, damit Deutschland seine Ziele beim Klimaschutz erreicht. Die Plattform mit Kagermann als Leiter ist eine von der Regierung eingesetzte Kommission mit Vertretern aus Industrie, Gewerkschaften und Verkehrs- und Umweltverbänden. Sie hatte sich im März auf Vorschläge etwa für massive Investitionen zum Ausbau der E-Mobilität, in den öffentlichen Nahverkehr sowie die Digitalisierung des Verkehrs geeinigt./hoe/DP/zb

