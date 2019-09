Es war eine der schwierigsten China-Reisen Angela Merkels. Sie sprach Hongkong und den Handelsstreit an, und die Kanzlerin traf sich mit Menschenrechtsanwälten. Der Vertrauensbonus macht das wohl möglich.

Angesichts anhaltender regierungskritischer Proteste in Hongkong hat Kanzlerin Angela Merkel zum Abschluss ihres China-Besuchs erneut appelliert, den Konflikt gewaltfrei beizulegen. Alles andere wäre aus ihrer Sicht "eine Katastrophe", warnte sie am Samstag in Wuhan. Man habe ihr bei diesem Thema in Peking "zugehört", sagte die CDU-Politikerin weiter. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang äußerte sich nach dem Treffen mit Merkel in Peking zurückhaltend zu den Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone. In der früheren britischen Kronkolonie gehen seit Wochen Bürger für mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf die Straße.

Li Keqiang sagte, die Zentralregierung unterstütze die Regierung in Hongkong, "Gewalt und Chaos" im Rahmen der Gesetze zu beenden. Peking halte an dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" fest, nach dem die Sonderverwaltungsregion regiert wird. Er bekräftigte zudem, dass Peking an dem Grundsatz festhalte, dass die Hongkonger ihre eigenen Angelegenheiten regelten. Li Keqiang ist der höchste Regierungsvertreter in Peking, der sich bisher zu den Protesten öffentlich äußerte.

Merkel beendete am späten Samstagabend ihre insgesamt dreitätige China-Reise, die sie auch in die Elf-Millionen-Metropole Wuhan in ...

