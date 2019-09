Die Anleger an den Börsen feiern wieder, was sich in steigenden Notierungen ausdrückt. Plötzlich sind die Sorgen abgeklungen, die Handelsgespräche zwischen USA und China werden wieder aufgenommen und ein harter BREXIT scheint abgewendet. In der neuen Woche meldet sich die EZB zu Wort und wird geldpolitische Entscheidungen treffen. Die Marktteilnehmer sind sich sicher, dass diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...