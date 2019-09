Kalendarisch endet der Sommer erst am 21. September. Das gibt den Bullen die Möglichkeit, die Alphabet-Aktie doch noch auf ein neues Sommerhoch ansteigen zu lassen. Die Chancen dazu haben sich in der letzten Woche deutlich verbessert, denn es ist der Aktie gelungen, die 50-Tagelinie zu behaupten und einen Anstieg bis auf 1.214,00 US-Dollar zu vollziehen. Kann die damit erreichte Widerstandszone in der neuen Woche überwunden werden, wird der Weg frei, um die Aufwärtsbewegung bis auf das Hoch vom ... (Dr. Bernd Heim)

