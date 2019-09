Saudi Aramco soll zunächst an die heimische Börse gehen und 2020 an den internationalen Handelsplatz. JP Morgan könnte dabei eine zentrale Rolle spielen.

Die US-Bank JP Morgan steht laut einem Insider kurz vor dem Zuschlag als führende Beraterin bei dem geplanten Milliarden-Börsengang des weltgrößten Ölkonzerns Saudi Aramco. Eine endgültige Entscheidung werde wohl im Verlauf dieser Woche fallen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Geplant sei eine Erstnotiz des saudi-arabischen Konzerns Anfang November. Der vorläufige Plan sei, das Unternehmen zunächst an die heimische Börse zu bringen und im Jahr 2020 dann an einen internationalen Handelsplatz.

Der Sender CNBC hatte zuvor berichtet, die US-Investmentbank Morgan Stanley rivalisiere mit JP Morgan um Aramco. Die Chancen von Morgan Stanley seien aber gesunken, weil Vertreter Saudi-Arabiens bemängelt hätten, dass Morgan Stanley als führende Bank beim Börsengang des Fahrdienst-Vermittlers ...

