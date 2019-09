von Oliver Ristau, €uro am SonntagWind, Wellen, Sand - diese Drei machen Sylt zur beliebtesten Ferieninsel in der deutschen Nordsee. Damit die Gäste dauerhaft Freude an Dünen und Stränden haben, müssen im Winter die Baggerschiffe ausrücken. Sie bergen vor der Küste Sand, mit dem sie die Strände wieder aufschütten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...