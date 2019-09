(Wiederholung vom Wochenende)

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer will beim Arbeitgebertag im November für weitere zwei Jahre für das Spitzenamt kandidieren. Das kündigte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag) an. Der 66-Jährige verwies auf die politisch unsichere Lage, vielfach werde ein Auseinanderbrechen der großen Koalition erwartet. "Ich kann beitragen, die Verhältnisse in Berlin stabil zu halten", sagte Kramer der Zeitung. Polarisierer gebe es genug, er könne vermitteln. Der Unternehmer aus Bremerhaven ist seit November 2013 oberster Repräsentant der deutsche Wirtschaft. Nach den Gepflogenheiten des Verbandes ist ein Gegenkandidat unwahrscheinlich und Kramers Wiederwahl wohl sicher, hieß es im SZ-Bericht./hgo/DP/zb

