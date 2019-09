(Wiederholung vom Wochenende)

KAHL AM MAIN (dpa-AFX) - Wegen Verzögerungen bei einem wichtigen Auftrag aus China nimmt der Maschinenbauer Singulus Technologies seine Jahresprognose zurück. Der chinesische Staatskonzern CNBM habe Singulus darüber informiert, dass die Unterzeichnung der Verträge über den weiteren Kapazitätsausbau von bestimmten Dünnschichtsolarmodulen "voraussichtlich" erst im vierten Quartal erfolgen soll, teilte das Unternehmen am Sonntag in Kahl am Main mit. Daher werde der Konzern die Ziele für 2019 nicht erreichen.

Singulus hatte zuvor eine weitere Steigerung der Umsatzerlöse und Ergebniskennzahlen (Ebit) im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr in Aussicht gestellt, sich bei dieser Prognose aber stark auf die zu erwartenden Aufträge von CNBM gestützt./nas

