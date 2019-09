"Mittelbayerische Zeitung" zur elektronischen Patientenakte:

"Unwohlsein regt sich bei manchem Patienten schon bei der Vorstellung, dass der Orthopäde Zugriff auf die Befunde des Gynäkologen bekommen oder der Zahnarzt den Bericht des Psychologen lesen könnte. Und ist es in Zukunft noch möglich, eine unabhängige Zweitmeinung einzuholen, wenn die elektronische Patientenakte den eindeutigen Erstbefund schon verzeichnet? Und was, wenn Versicherungen vor dem Abschluss einer Police zur Berufsunfähigkeit oder einer Lebensversicherung Einblick in die Daten fordern? Oder Banken? Oder Arbeitgeber? Es sind Bedenken wie diese, die die Einführung der elektronischen Patientenakte zum Mammutprojekt werden ließen, in dem der technische Fortschritt die politische Debatte immer wieder überholt hat."/ra/DP/nas

