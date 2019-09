"Reutlinger General-Anzeiger" zum Brexit-Chaos in Großbritannien:

"Es scheint keinen Politiker von Format mehr zu geben, der das Land einen kann. In einer solchen Situation ist es die Pflicht des Staatsoberhaupts einzugreifen. Auch wenn es Königin Elizabeths Maxime ist, sich nicht in das politische Geschehen einzumischen, ist der Zeitpunkt gekommen, klar Stellung zu beziehen. Als sie Johnson erlaubte, das Parlament in die Zwangsferien zu schicken, brachte die Queen das Fass zum Überlaufen. Liese sie Johnson kommentarlos einen Gesetzesbruch für einen No-Deal-Brexit durchgehen, würde sie dem Ansehen des Königshauses schaden. Eine Königin, die zusieht, wie das politische System mit Füßen getreten, ihr Volk gespalten, ihr eigenes Land beschädigt wird, zerstört auch ihr Lebenswerk. Sollte sie nicht mehr die Kraft haben, dies zu erkennen, müsste sie abdanken."/ra/DP/nas

