"Badische Zeitung" zu Nicht-Einhaltung des Atomabkommens:

"Vor allem dem Ölboykott fällt in dieser "Strategie des maximalen Drucks" eine Schlüsselrolle zu, weil er das schiitische Regime in Bedrängnis bringt. Wird das überlebenswichtige Tankergeschäft dagegen mit Emmanuel Macrons 15-Milliarden-Kreditventil versehen, verpufft der Druck, die Sanktionen bleiben für Teheran auf längere Sicht verkraftbar. Kein Wunder also, dass es für Washington beim Ölexport nichts zu verhandeln gibt. Für die Europäer aber bedeutet das, sie müssen sich entscheiden. Wollen sie das Atomabkommen retten, müssen sie sich dem US-Diktat widersetzen. Tun sie das nicht, wird der iranische Präsident schon bald die nächsten Seiten zerreißen."/ra/DP/nas

AXC0047 2019-09-09/05:35