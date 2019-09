Luxusaktien präsentieren sich derzeit vergleichsweise krisenresistent. Und das trotz einiger vermeintlicher Risiken.

In aller Regel bringt man junge vermummte Leute und Straßenschlachten nicht mit Luxusuhren in Verbindung. Für Börsianer gibt es dieser Tage aber dennoch einen Zusammenhang. So sind die Demonstranten, die in den vergangenen Wochen auf den Straßen Hongkongs gegen das Vorgehen der Regierung in Peking protestiert haben, indirekt dafür verantwortlich, dass die Aktienkurse von Luxusgüterherstellern zumindest kurzzeitig leicht unter Druck geraten sind. Die Begründung: Zum einen ist Hongkong trotz überschaubarer Fläche ein bedeutender, weil großer Markt für Luxusgüter und Unruhen dort vertreiben die Shopper aus den Einkaufszentren und Läden. Zum anderen hätte eine mögliche Ausweitung des Konflikts mit China auch Implikationen für das Konsumklima im Reich der Mitte, so die Befürchtungen manch eines Börsianers. Und China gilt immerhin als weltweit wichtigster Markt für Luxusgüter.

Luxus trotzt Krisen und Sorgen

Mittlerweile stehen in Hongkong allerdings wieder einige Zeichen auf Beruhigung der Lage; Regierungschefin Carrie Lam hat jüngst angekündigt, den Rückzug eines Gesetzesentwurfs zu prüfen, der Auslieferungen verdächtigter Personen an China vorgesehen hätte. Das hat den Aktienkursen von Luxusherstellern wie etwa Richemont und LVMH gut getan, sie haben sich nach vorübergehender Schwäche wieder berappelt.

