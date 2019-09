Der Fahrdienst Uber steckt in der Krise. Auch in Deutschland kommt das Unternehmen nicht richtig vom Fleck. Derweil hofft die Konzernspitze auf Robotertaxis - doch das könnte eine Illusion sein.

Pete Buttigieg streckt die linke Faust zum Himmel, die rechte greift das Mikrofon. "Wollt ihr eine Zukunft ohne Sicherheiten, ohne Gewerkschaften", ruft er den Fahrern zu, die sich mit ihren Autos vor der Uber-Zentrale versammelt haben, um gegen miese Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. "Oder wollt ihr eine gerechte Zukunft?"

Der 37-jährige Buttigieg ist Bürgermeister der 3500 Kilometer entfernten Stadt South Bend - und ein durchaus aussichtsreicher demokratischer Herausforderer Donald Trumps im heraufziehenden US-Präsidenten-Wahlkampf. Mit den "ruinösen Stundenlöhnen" müsse Schluss sein, ruft er, krempelt die Ärmel hoch und fordert bezahlte Krankentage, Urlaub sowie Gesundheits- und Arbeitslosenversicherung. Die Menge jubelt, hupt und pfeift - und das mitten im Zentrum des Plattformkapitalismus, zu dessen prominentesten, größten und wertvollsten Vertretern der Fahrdienst Uber gehört.

Zuletzt hat der jedoch viel von seiner revolutionären Kraft eingebüßt. Im zehnten Jahr seines Bestehens steckt Uber in einer Krise. Unlängst vermeldete die Firma einen gigantischen Quartalsverlust von 5,2 Milliarden Dollar. Auch jenseits dieser Momentaufnahme gibt es wenig Grund für Optimismus. Der Börsengang im Mai: enttäuschend. Uber-Chef Dara Khosrowshahi: angezählt. Der Zwist mit Städten: heftiger denn je. Die Hoffnung auf Robotaxis: verschoben. Die Umweltbilanz: ernüchternd. Die geplante Welteroberung: abgebrochen.

Rückzug aus China

Die Vision einer globalen Uber-App, die jeden Reisenden überall auf der Welt preiswert ans Ziel bringt, hat der Konzern zunächst kassiert. In den einst gegenüber Investoren gepriesenen Boommärkten wie China und Indien überließen die Amerikaner Wettbewerbern wie Didi aus Peking und Grab aus Singapur das Feld. In Metropolen wie New York weist die rigorose Regulierung das einst gefürchtete Taxigespenst in die Schranken. Und in London operiert Uber seit 15 Monaten nur mit einer Übergangslizenz. Die läuft Ende September aus. Noch ist offen, ob sie erneuert wird.

In Deutschland mühte sich Uber von Beginn an ohne großen Erfolg ab. Der ab 2014 angebotene Dienst UberPop, bei dem jedermann über die Handy-App des Unternehmens und mit einem eigenen Auto Taxidienste anbieten konnte, brachte Taxiverbände und Ordnungsämter gegen das Unternehmen auf. Schon ein Jahr später stellte Uber den umstrittenen Dienst wieder ein. 2016 verbot das Oberlandesgericht Frankfurt UberPop dann endgültig.Heute gibt Uber den durch diesen Totalschaden geläuterten Sünder. 2018 startete der zweite Angriff auf dem deutschen Markt. Auf seiner Website betont das Unternehmen nun, dass es "ausschließlich mit lizenzierten und IHK-geprüften Mietwagen-Partnern" zusammenarbeite. "Deren Fahrer sind sozialversicherungspflichtig angestellt und verdienen in der Regel deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn", heißt es da. Dennoch reißt die Kritik an den Arbeitsbedingungen der Uber-Fahrer in Deutschland nicht ab. Und dass wirklich alles so sauber zugeht, wie Uber vorgibt, ist zumindest zweifelhaft.

Tricks aus der Grauzone

Ein Treffen auf einem Kinderspielplatz in Berlin-Kreuzberg legt jedenfalls nahe, dass sich die strengen Regeln leicht umgehen lassen. Hierhin führt ein Mann in einem Adidas-Sweater, der hinter einem Inserat bei Ebay-Kleinanzeigen steht. Über die Anzeige sucht er Selbstständige. Die müssten keine IHK-Erlaubnis vorweisen - und könnten angeblich trotzdem Partner von Uber werden.

Genau das soll nach Angaben von Uber nicht möglich sein. Doch in einem langen Gespräch erklärt der Mann sein Modell. Bei der Gründung einer gemeinsamen GmbH bringe er seine IHK-Bescheinigung ein, damit seien alle von Uber verlangten Voraussetzungen erfüllt. Dafür wolle er 15 Prozent Provision von den Fahreinnahmen ...

