Das Brexit-Drama bleibt das wichtigste Thema an den Märkten. Der Dax dürfte dennoch mit einem Plus in den Handel starten.

Nach einem Plus von zwei Prozent in der vergangenen Handelswoche bleibt der deutsche Leitindex auf Gewinnerkurs. Vorbörslichen Indikatoren zufolge dürfte der Index knapp über der Marke von 12.200 Punkten in den Handel starten. Den Handel am Freitag beendete die Frankfurter Benchmark mit einem Plus von 0,54 Prozent und 12.191 Punkten.

Das wichtigste Thema am heutigen Montag dürften die neuen Entwicklungen beim Brexit sein. Der britische Premier Johnson will eine Neuwahl durchsetzen - und am Montag einen neuen Versuch im Unterhaus wagen. Die Opposition hat aber schon ihr Veto angekündigt. Sie traut Boris Johnson trotz der Verabschiedung des Anti-No-Deal-Gesetzes nicht über den Weg.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich ins Wochenende verabschiedet. Die Jobdaten aus den USA waren nicht so stark ausgefallen wie erhofft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 26.797 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab dagegen 0,2 Prozent auf 8103 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 2978 Punkte zu.

Für Unterstützung sorgten frische Geldspritzen für Chinas Wirtschaft. Angesichts der Konjunkturabkühlung gewährt Chinas Notenbank den Geldhäusern mehr Freiraum für weitere Kredite und senkte Reserveanforderungen für die Banken (RRR) zum dritten Mal in diesem Jahr.

In den USA entstanden im August 130.000 neue Jobs, Ökonomen hatten 158.000 vorhergesagt. Die Stundenlöhne stiegen um 0,4 Prozent - so stark wie seit Februar nicht mehr und deutlicher als erwartet. "Wenn die Löhne und schließlich die Inflation ansteigen, wird es für die Fed deutlich schwieriger, die Zinsen deutlich zu senken", sagte Stratege Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners.

Trotz der Steigerung im August bleibe der Druck auf die Fed, die Zinsen zu senken, aber hoch, meinte Ökonom Christoph Balz von der Commerzbank. Bislang gilt eine Zinssenkung der Fed Mitte September um einen Viertel Prozentpunkt als sicher. Einige Investoren wetten sogar auf einen doppelt so großen Schritt.

2 - Handel in Asien

Die Hoffnung auf Konjunkturhilfen der Notenbanken verhilft der Börse in Japan zu Gewinnen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Montag gegen Mittag 0,5 Prozent fester bei 21.305 Punkten.

