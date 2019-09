Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KLIMASCHUTZ - Knapp zwei Wochen vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts fordert die Wirtschaft von der Bundesregierung ambitionierte Schritte in der Klimapolitik. Das Ziel müsse die "Treibhausgasneutralität bis 2050 sein sowie eine damit verbundene Emissionsminderung von 95 Prozent gegenüber 1990", heißt es in einem Positionspapier der Stiftung 2 Grad, das dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Die Stiftung ist eine Initiative von Konzernchefs, Mittelständlern und Familienunternehmern. Ihr Ziel: die globale Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Konkret fordert die Wirtschaft laut dem Papier ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz, das noch in dieser Legislaturperiode für eine Bepreisung von CO2 sorgt. (Handelsblatt S. 4)

GRUNDSTEUER - Das Land Berlin will über den Bundesrat durchsetzen, dass in Deutschland die Grundsteuer nicht mehr von den Vermietern auf die Mieter abgewälzt werden kann. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird der Berliner Senat deshalb am Dienstag eine entsprechende Bundesratsinitiative beschließen. Derzeit wird die Grundsteuer in der Regel im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt. Dies will der Berliner Senat nun mit einem "Mieter-Grundsteuer-Entlastungsgesetz" abstellen. (SZ S. 1)

EZB - Die Europäische Zentralbank will die Geldpolitik in dieser Woche weiter lockern. Doch intern prüft sie schon ganz neue Optionen. Für den Fall einer Finanzkrise, die sich mit Strafzins und Anleihekäufen nicht mehr beherrschen ließe. Mario Draghi, der scheidende EZB-Präsident, möchte die Kollegen im EZB-Rat am Donnerstag überzeugen, noch einmal ein großes Rettungspaket zu beschließen. So soll der drohende Konjunkturabschwung eingehegt werden. Es geht um die Erhöhung des umstrittenen Strafzinses auf Bankeinlagen, die Wiederaufnahme des Anleiheprogramms und Billigkredite für Banken. (SZ S. 15/FAZ S. 17)

EINLAGENSICHERUNG - Der Widerstand gegen die EU-Einlagensicherung bröckelt. Das Bundesfinanzministerium ist offenbar bereit, über eine EU-Einführung zu reden. Und auch konservative deutsche Abgeordnete im EU-Parlament zeigen sich offen. (Handelsblatt S. 10)

SCHULDENBREMSE - Viele Wirtschaftsforscher befürworten eine Lockerung der Schuldenbremse. Grünen-Chef Robert Habeck hatte im Interview eine Abkehr von strikten Haushaltsvorgaben gefordert. CDU und FDP kritisieren das. Ökonomen sehen aber durchaus Änderungsbedarf. (Welt S. 1)

HANDEL - Schuld an der wirtschaftlichen Schwäche sind die für Deutschland so wichtigen Exporte. Wo es bei den Ausfuhren im Vergleich zu 2018 besonders hapert, zeigen nun Rechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), die der SZ vorliegen. Bei den Ländern, mit denen die Unternehmen ein Problem haben, gibt es Überraschungen. Den größten Ausfall gibt es nicht im Verhältnis zur USA oder Großbritannien - sondern zu den Niederlanden. Die waren 2018 viertwichtigster Exportpartner der Bundesrepublik. Was auch daran liegt, dass viele Ausfuhren für den Weltmarkt über den Hafen Rotterdam laufen, so IW-Forscher Jürgen Matthes. Vergleichsweise undramatisch ist der Ausfall von unter einer Milliarde Euro zu Großbritannien. (SZ S. 17)

UNTERNEHMENSSANKTIONEN - Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat den Vorwurf der Wirtschaft, mit dem geplanten Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität unter Generalverdacht gestellt zu werden, zurückgewiesen. "Ich kann diesen Vorwurf absolut nicht nachvollziehen", sagte sie in einem Interview. (Handelsblatt S. 8)

BATTERIEZELLEN - Auch an einem zweiten Großprojekt für die Batteriezellfertigung in Europa sollen deutsche Unternehmen beteiligt sein. Neben Deutschland sind auch Frankreich, Polen, Italien, Finnland, Belgien, Schweden, die Slowakei und Spanien an dem zweiten Vorhaben beteiligt. Welche Unternehmen letztendlich beteiligt sein werden, ist offiziell noch nicht bekannt. Im Ministerium hieß es dazu lediglich, es gebe mehrere potenzielle deutsche Teilnehmer. Sie spielten in beiden Projekten eine "tragende Rolle". Laut Insidern werden voraussichtlich "mehrere namhafte Unternehmen" aus Deutschland an dem zweiten Konsortium beteiligt sein. Gute Chancen haben etwa BMW, der Chemiekonzern BASF und die Batteriehersteller Varta sowie BMZ. Auf Anfrage wollten sich die Unternehmen dazu allerdings nicht äußern. (Handelsblatt S. 13)

