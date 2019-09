15 Mrd. Euro bietet angeblich Kone für alles (Elevator). Die Hälfte gilt als realistische Beteiligung und bleibt Elevator damit wenigstens zum Teil bei Thyssen? Das ergibt eine Cash-Rechnung und eine strategische Wertung. Auf den richtigen Mittelweg kommt es nun an. ThyssenKrupp selbst hat nur einen Marktwert von 7,5 Mrd. Euro. Wo liegen die nächsten Zielkurse in etwa 12 Monaten? Diese Wette wird noch in diesem Jahr entschieden.



