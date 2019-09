NORTHERN BITCOIN VOR MARKTEINTRITT IHRES NEUEN MINING-CONTAINERS DGAP-News: Northern Bitcoin AG / Schlagwort(e): Markteinführung NORTHERN BITCOIN VOR MARKTEINTRITT IHRES NEUEN MINING-CONTAINERS 09.09.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEINFORMATION NORTHERN BITCOIN VOR MARKTEINTRITT IHRES NEUEN MINING-CONTAINERS - Neue Container-Lösung eröffnet zusätzliches Expansionspotenzial - Innovative Luftkühlung bei hoher Miner-Dichte - Flexible Reaktion auf Standortoptionen in kühlen Klimaten Frankfurt am Main - 09. September 2019 - Die Northern Bitcoin AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat auf ihrer Test-Site in Frankfurt-Höchst die Tests für ihren neuen luftgekühlten Mining-Container erfolgreich abgeschlossen. Der innovative Mining-Container, in dem 144 ASIC-Miner verbaut sind, ist eine Spezialanfertigung auf Basis eines 20-Fuß-Containers. Er wurde speziell für den Betrieb im Freien entwickelt. Zum Kühlen wird durch in einer Außenwand angebrachte Lamellen kalte Außenluft angesaugt, gefiltert und an der Mining-Hardware vorbei durch den Container geleitet. Durch die gegenüberliegende Containerwand wird die warme Abluft abgeführt. Die Leistung der Lüfter ist variabel und wird über Temperatursensoren geregelt. Das Konzept wurde zusammen mit Partnern in Deutschland entwickelt und zur Marktreife gebracht. Mit dieser zusätzlichen, mobilen luftgekühlten Containerlösung eröffnet sich die Northern Bitcoin AG weitere, auch abgelegene Standorte in den dauerhaft kühlen Regionen der Welt, an denen nachhaltiger Strom beispielsweise aus Wasserkraft extrem kostengünstig und im Überfluss vorhanden ist. Zusammen mit den wassergekühlten Containern, die in Norwegen seit über einem Jahr erfolgreich im Einsatz sind, verfügt Northern Bitcoin nun über zwei unterschiedliche mobile Container-Lösungen für praktisch jeden möglichen Standort in den nordischen Ländern. Moritz Jäger, Chief Technology Officer (CTO) von Northern Bitcoin, kommentiert: "Bereits mit unserer wassergekühlten Containerlösung verfügen wir über einen revolutionären Ansatz, um Bitcoins nachhaltig und kostengünstig zu minen. Die neue, luftgekühlte Technik wurde für ganzjährig kühle Standorte optimiert. Mit der neuen Containervariante erweitern wir so unsere Option, neue Standorte in Skandinavien für unser Bitcoin-Mining zu erschließen. Wie die wassergekühlte Variante ist auch der luftgekühlte Mining-Container hochmobil. Wir können damit kurzfristig auf alle Standortoptionen flexibel reagieren, um hocheffizientes Bitcoin-Mining zu betreiben." Computer müssen aufgrund der Wärmeentwicklung der Prozessoren beim Rechnen gekühlt werden. Das trifft aufgrund der hohen Rechenleistung insbesondere auf die spezielle Bitcoin-Mining-Hardware zu. Im Lefdal Mine Datacenter in Norwegen betreibt die Northern Bitcoin AG zurzeit bereits 21 wassergekühlte 40-Fuß-Container mit jeweils 210 ASIC-Minern. Im neuen, luftgekühlten 20-Fuß-Container wurde bauartbedingt eine höhere Miner-Dichte erreicht. Die noch junge Northern Bitcoin AG verfolgt das Ziel, sich zum führenden, nachhaltigen Bitcoin-Mining-Unternehmen der Welt zu entwickeln und ist ständig dabei, ihr innovatives Mining-Konzept nach modernsten Gesichtspunkten weiterzuentwickeln. Die neue Container-Lösung ermöglicht es der Gesellschaft, die gerade begonnene Skalierung ihres Geschäfts weiter zu beschleunigen. Über Northern Bitcoin: Die Northern Bitcoin AG ist ein auf die Bitcoin-Blockchain fokussiertes Technologieunternehmen. Sie fordert den Status quo des Bitcoin-Minings heraus und definiert ihn neu. Als Pionier stellt sie dem Bitcoin und der Blockchain-Technologie eine nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung. Dazu betreibt sie eigene modernste Mining-Hardware auf der Basis von erneuerbaren Energieträgern unter äußerst kosteneffizienten und sicheren Bedingungen sowie einen selbstentwickelten Mining-Pool. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. Weitere Informationen unter www.northernbitcoin.com. Pressekontakt: Northern Bitcoin AG Dr. Hans Joachim Dürr Head of Corporate Communications Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt E-Mail: h.duerr@northernbitcoin.com Telefon: +49 69 348 752 89 Investor Relations: Sven Pauly E-Mail: ir@northernbitcoin.com Telefon: +49 89 125 09 03 31 