The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA135087K452 CDA 19/21 BD00 BON CAD N

CA XFRA CA459058HA44 WORLD BANK 19/24 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A19XLE6 GE.REAL E.CAP. 18/UND.FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YNQ58 WIRECARD AG 19/24REG.S BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2YN6X7 SG HAMB HOLS IHS 19/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3498 LB.HESS.THR.CARRARA09A/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB35E3 LB.HESS.THR.CARRARA09B/19 BD02 BON USD N

CA XFRA DE000NLB27U4 NORDLB FESTZINSANL.19/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US036752AL74 ANTHEM 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US244199BG97 DEERE + CO 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US254687FK79 WALT DISNEY 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US292480AM22 ENAB.MIDS.P. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US49271VAC46 KEURIG DR P. 19/38 BD02 BON USD N

CA XFRA US589433AB71 MEREDITH 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US626738AE88 MURPHY OIL 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US828807DF17 SIMON PR.GRP 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US828807DG99 SIMON PR.GRP 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US828807DH72 SIMON PR.GRP 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA XS2051361264 AT + T INC. 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051362072 AT + T INC. 19/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051362312 AT + T INC. 19/39 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051659915 LEASEPLAN 19/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051664675 BABCOCK INTL 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051667181 CONTINENTAL MTN19/23REG.S BD02 BON EUR N