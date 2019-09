In der Woche zum 3. September herrschte unter großen und kleinen Terminspekulanten bei Gold-Futures wieder leichtes Kaufinteresse.Dies brachte der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission zum Ausdruck. Große Terminspekulanten (Non-Commercials) haben ihre Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 296.800 auf 300.500 Futures (+1,2 Prozent) nach oben gefahren, während bei Kleinspekulanten (Non-Reportables) ...

