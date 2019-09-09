FOLGENDES WERTPAPIER WIRD HEUTE AM 09.09.2019 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 17.09.2019 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 09.09.2019, TODAY. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 17.09.2019.DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SHV XFRA HK0697002241 SHOUG.CONC.INTL.ENT. ---
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 09.09.2019, TODAY. THE EX-DAY WAS POSTPONED TO 17.09.2019.DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SHV XFRA HK0697002241 SHOUG.CONC.INTL.ENT. ---