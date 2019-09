Die Deutsche Bank hat Nestle von "Buy" auf "Hold" nach dem starken Kursanstieg seit Jahresbeginn abgestuft, das Kursziel aber von 115 auf 120 Franken angehoben. Zwar könnte der schweizerische Lebensmittelkonzern mittels Übernahmen weiteren Wert heben, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings stiegen die Preise hierfür weiter. Das Kursplus von mehr als 40 Prozent seit Jahresbeginn beinhalte bereits ein für längere Zeit von niedrigen Zinsen geprägtes Umfeld./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-09-09/08:08

ISIN: CH0038863350