Waste Management: Mülliardengeschäft mit Plastikmüll

US-Marktführer in der Müllbranche mit +20% Kursgewinn in 6 Monaten, jetzt Pullback zum 20er-EMA mit anschließendem Breakout?

Symbol:ISIN: US94106L1098Waste Management ist in einem stabilen Aufwärtstrend und konnte in den vergangenen 6 Monaten mit einem Plus von etwas über 20 Prozent überzeugen. Am vergangenen Freitag gab es ein Allzeithoch, das aber nicht gehalten werden konnte. Die Aktie ist momentan auf dem Weg Richtung 20er-EMA.Waste Management ist der Marktführer im US-Müllgeschäft mit einem Anteil von 30 Prozent bei der Müllsammlung und 47 Prozent bei der Deponierung und liegt damit deutlich vor Republic Services. Beide Unternehmen profitieren von den wachsenden Müllmengen der modernen Industriegesellschaft und momentan zusätzlich, dass einige Länder in Asien keinen Plastikmüll mehr importieren.Interessant wäre jetzt ein Pullback zum 20er-EMA. Die Kurse für das Einstiegssignal und den Stopp Loss können dann besser bestimmt werden. Die nächsten Quartalszahlen werden am 24. Oktober veröffentlicht.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in WM.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/waste-management-muelliardengeschaeft-mit-plastikmuell/