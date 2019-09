Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta nach einer Analystenveranstaltung von 72,50 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Charlotte Friedrichs sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem sehr positiven Eindruck bezüglich der Wettbewerbsposition und des Wachstums des Batterieherstellers. Aufgrund höherer Absatzschätzungen für den Lithium-Ionen-Bereich und optimistischerer Preiserwartungen stockte sie ihre Umsatzprognose für diese Produkte bis 2022 deutlich auf. Bei Mikrobatterien ist sie zudem optimistischer für die Profitabilität./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A0TGJ55