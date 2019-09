Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

China hat die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA im August deutlich zu spüren bekommen. Die Exporte sanken um 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Volkswirte hatten dagegen ein Exportplus von 3 Prozent vorausgesagt, nach einem Anstieg von 3,3 Prozent im Juli. Besonders groß fiel das Minus bei den Ausfuhren in die USA aus, die um fast 16 Prozent abrutschten. Chinas Handelsbilanzüberschuss lag bei 34,84 Milliarden US-Dollar. Die Importe sanken um 5,6 Prozent. Hier hatten die Volkswirte einen Rückgang von 6,2 Prozent geschätzt. Beim chinesischen Handelsbilanzüberschuss rechneten die Ökonomen mit 44,2 Milliarden Dollar.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.986,80 +0,20% Nikkei-225 21.323,01 +0,58% Hang-Seng-Index 26.722,65 +0,12% Kospi 2.019,24 +0,50% Shanghai-Composite 3.021,90 +0,74% S&P/ASX 200 6.648,20 +0,01%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Ein Konjunkturstimulus in China, die Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen in den USA und die Aussicht auf eine neue Runde von Gesprächen im US-chinesischen Handelsstreit sorgen für moderaten Auftrieb. Leicht dämpfend wirken schwächer als erwartet ausgefallene Exporte aus China, die die negativen Auswirkungen der gegenseitig auferlegten Strafzölle mit den USA widerspiegeln. Auch die Importe waren rückläufig. Dass das BIP-Wachstum im zweiten Quartal des Jahres in Japan auf 1,3 von zunächst 1,8 Prozent nach unten revidiert wurde, lässt die Anleger dort weitgehend kalt. In Hongkong sorgen die weiter andauernden Demonstrationen für mehr Demokratie und weniger Einmischung von Festlandchina für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung. Übergeordnet steht zunächst die Geldpolitik im Fokus. Nach den unter Erwarten ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, hat US-Notenbankchef Jerome Powell erneut die Bereitschaft angedeutet, den Leitzins im September zu senken. Zuvor bereits findet am Donnerstag das Treffen der EZB statt. Auch von dieser erwarten Marktteilnehmer angesichts eingetrübter Konjunkturaussichten geldpolitische Lockerungsmaßnahmen.

US-NACHBÖRSE

Für Dean Foods ging es um 5,2 Prozent abwärts auf 1,09 Dollar. Das Unternehmen hatte als Ergebnis einer Überprüfung seiner Strategie mitgeteilt, alleine und auf eigenen Beinen weiter operieren zu wollen. Der Nahrungsmittelhersteller hatte seit Februar diverse Optionen geprüft, darunter auch einen Verkauf.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.797,46 0,26 69,31 14,88 S&P-500 2.978,71 0,09 2,71 18,82 Nasdaq-Comp. 8.103,07 -0,17 -13,75 22,12 Nasdaq-100 7.852,54 -0,13 -10,00 24,05 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 735 Mio 879 Mio Gewinner 1.666 1.977 Verlierer 1.244 997 unverändert 120 77

Uneinheitlich - Nach den deutlichen Kursgewinnen der beiden vorigen Tage reichte es nicht mehr für weitere deutliche Gewinne - zumal der US-Arbeitsmarktbericht nicht in allen Punkten den Erwartungen des Marktes gerecht wurde. Zweites Hauptthema waren Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, der die Wirtschaft in guter Verfassung sieht, gleichwohl die Erwartung demnächst weiter sinkender US-Zinsen am Leben hielt. Unter den Einzelwerten fielen Facebook um 1,8 Prozent. Der Kurs der Google-Mutter Alphabet gab um 0,5 Prozent nach. Die beiden Internetriesen sehen sich nach Angaben informierter Kreise mit kartellrechtlichen Untersuchungen in den USA konfrontiert. Positiv wurden die Zahlen von Lululemon aufgenommen. Die Aktie stieg um 7,8 Prozent. Zumiez sprangen um 11,3 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hatte im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Endo International haussierten um 48 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat bei der FDA die Zulassung eines Cellulite-Behandlungsverfahrens beantragt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,52 -0,4 1,52 31,8 5 Jahre 1,42 -1,3 1,43 -50,6 7 Jahre 1,50 -0,6 1,50 -75,0 10 Jahre 1,55 -1,6 1,56 -89,6 30 Jahre 2,01 -3,7 2,05 -105,2

Die Anleiherenditen gaben wieder nach. Für die Zehnjahresrendite ging es um 1,6 Basispunkte auf 1,55 Prozent nach unten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:03h % YTD EUR/USD 1,1027 -0,0% 1,1027 1,1048 -3,8% EUR/JPY 117,83 +0,0% 117,82 118,19 -6,3% EUR/GBP 0,8990 +0,1% 0,8981 0,8975 -0,1% GBP/USD 1,2266 -0,1% 1,2278 1,2309 -3,7% USD/JPY 106,86 +0,0% 106,84 106,99 -2,6% USD/KRW 1192,87 0% 1192,87 1194,72 +7,1% USD/CNY 7,1297 +0,2% 7,1157 7,1223 +3,7% USD/CNH 7,1274 +0,3% 7,1079 7,1189 +3,7% USD/HKD 7,8421 +0,0% 7,8399 7,8383 +0,1% AUD/USD 0,6856 +0,1% 0,6846 0,6829 -2,7% NZD/USD 0,6427 +0,1% 0,6423 0,6404 -4,3% Bitcoin BTC/USD 10.299,75 -1,1% 10.418,00 10.767,00 +176,9%

Der Dollar gab nach den Arbeitsmarktdaten etwas nach, mit den Powell-Aussagen legte er etwas zu. Im Ergebnis blieben die Bewegungen gering, im späten Geschäft stand der Euro bei 1,1026 Dollar nach 1,1035 am späten Donnerstag. Kräftiger nach oben ging es mit dem Yuan nach der Ankündigung der chinesischen Notenbank, mittels niedrigerer Reseveanforderungen die Konjunktur stützen zu wollen. IM asiatisch dominierten Geschäft am Montag kommt der Yuan wieder etwas zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,16 56,52 +1,1% 0,64 +19,0% Brent/ICE 62,15 61,54 +1,0% 0,61 +12,2%

Am Ölmarkt setzte sich die volatile Bewegung fort. Nach Gewinnmitnahmen, die bereits am Donnerstag im späten Handel eingesetzt hatten, drehten die Preise später nach oben ab. Im Späthandel stützte, dass die Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA die dritte Woche in Folge gesunken ist. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 56,52 Dollar. Brentöl gewann 1 Prozent auf 61,53 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Montag ziehen die Preise weiter an, gestützt von Spekulationen auf eine Fördersenkung durch die Opec, nachdem Saudi-Arabien seinen Energieminister ausgetauscht hat.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.510,77 1.506,81 +0,3% +3,96 +17,8% Silber (Spot) 18,10 18,18 -0,4% -0,08 +16,8% Platin (Spot) 950,92 950,92 -1,4% -13,33 +19,4% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,1% -0,00 -1,2%

Gold profitierte zunächst vom etwas enttäuscnenden US-Arbeitsmarktbericht, kam aber mit den Powell-Bemerkungen zur guten Lage der Wirtschaft und dem darauf anziehenden Dollar unter Druck. Der Preis für eine Feinunze fiel um 0,9 Prozent auf 1.505 Dollar. Seit dem Mittwochshoch verlor das Edelmetall damit gut 50 Dollar verloren.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK CHINA

Die Devisenreserven Chinas sind im August trotz der Schwäche des Yuan und des Handelsstreits mit den USA gestiegen. Sie legten zum Vormonat um rund 3,5 Milliarden US-Dollar auf 3,107 Billionen Dollar zu. Ökonomen hatten einen Rückgang der Reserven um 1 Milliarde Dollar prognostiziert.

HONGKONG

Die Proteste in Hongkong sind im Anschluss an eine friedliche Großkundgebung am Sonntag erneut in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten errichteten Straßensperren und setzten Barrikaden in Brand. Zuvor waren Tausende Demonstranten vor das US-Konsulat in der chinesischen Sonderverwaltungszone gezogen. Sie riefen Washington auf, Druck auf Peking auszuüben, die Forderungen der Protestbewegung in Hongkong zu erfüllen. Die Großkundgebung verlief friedlich.

SAUDI-ARABIEN

Saudi-Arabiens Energieminister Chalid al-Falih ist entlassen und durch einen Sohn von König Salman ersetzt worden. Prinz Abdulasis bin Salman, Halbbruder des mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman, übernimmt den Posten.

BOEING

hat inmitten der Krise um seine Maschinen vom Typ 737 MAX einen neuen Rückschlag erlitten. Nach technischen Problemen musste das Unternehmen die Tests am neuen Langstreckenflieger 777X vorerst aussetzen.

NISSAN

Konzernchef Hiroto Saikawa will Berichten zufolge wegen einer Affäre um zu hohe Bonuszahlungen seinen Rücktritt einreichen.

PG&E

San Francisco will das Stromnetz der Stadt in die eigene Hand nehmen und für 2,5 Milliarden Dollar das elektrische Stromnetz von PG&E kaufen, mit dem die Stadt versorgt wird. Hierdurch würde sich das Geschäftsumfeld von PG&E erheblich verändern, da Hunderttausende Kunden aus dem Versorgungsgebiet des Stromversorgers wegfallen würden. San Francisco hatte erstmals die Möglichkeit einer öffentlichen Übernahme in Betracht gezogen, nachdem PG&E Gläubigerschutz beantragt hatte.

SYMANTEC

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 09, 2019 01:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.