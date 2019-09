Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das Bild an den Märkten hat sich zuletzt deutlich aufgehellt. So legte der DAX in der vergangenen Woche rund zwei Prozent zu. Die neue Handelswoche verspricht jede Menge Spannung. Unter anderem steht am Donnerstag die EZB-Sitzung auf dem Terminkalender. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Ölpreis, Thyssenkrupp, Continental, MTU und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.