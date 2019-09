Linde ISIN: IE00BZ12WP82 hat nach dem Hoch am 23. Juli mit einem Kurs von 184,75 Euro Gewinnmitnahmen hinnehmen müssen, die die Aktie sehr schnell nach unten befördert haben. Das Tief wurde bei 164,15 Euro am 15. August markiert. Eine kleine Gegenreaktion war bereits erkennbar und brachte den Kurs wieder in einem Bereich von 172,00 Euro. Wenn sich daraus eine Trendwende ergibt, kann das eine sehr gute Einstiegschance sein. Linde PLC hatte ausgezeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...