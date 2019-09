Wien (www.anleihencheck.de) - Obwohl auf Indexebene (EBXS) bereits über 50% der Konstituenten mit negativen Renditen gehandelt werden (Duration 4,4), so konnten in den letzten beiden Wochen einige Emittenten diese im Senior Unsecured Segment nur mit längeren Laufzeiten auf dem Primärmarkt vermeiden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

