BARCELONA (Dow Jones)--Nach einem sprunghaften Anstieg von Anträgen zur Rückzahlung mißbräuchlicher Kreditausfallversicherungen setzt die Lloyds Banking Group ihr Aktienrückkaufprogramm aus. In einer Mitteilung der britischen Finanzgruppe heißt es, man rechne mit Belastungen von 1,2 bis 1,8 Milliarden Pfund allein im dritten Quartal. Bis zum 29. August mussten nach einer Entscheidung der britischen Finanzaufsicht betroffene Kunden ihre Ansprüche gegen Banken geltend machen. Zuletzt waren deshalb sehr viele Anträge eingegangen.

Rund 600 Millionen Pfund, die eigentlich für den Kauf von eigenen Aktien am Finanzmarkt bereit gestellt waren, werden nun in Reserve gehalten. Die Bank strebt jedoch weiter die Zahlung einer progressiven ordentlichen Dividende an.

Die Prognose wird allerdings gesenkt. Der Konzern geht nun davon aus, dass der Kapitalaufbau 2019 unter der Prognose von 170 bis 200 Basispunkten liegen wird und dass auch die gesetzliche Eigenkapitalrendite nicht 12 Prozent erreichen wird.

Lloyds reiht sich in die Gruppe anderer Finanzinstitute ein, die ebenfalls unerwartete Rückstellungen für Kundenforderungen im Zusammenhang mit fehlerhaft verkauften Payment Protection Insurances (PPI) bilden mussten, darunter Royal Bank of Scotland Group und CYBG.

Die Kreditausfallversicherungen hatten in Großbritannien für einen Skandal gesorgt. Britische Banken hatten ihren Kunden teils seit den 1970er Jahren reihenweise überteuerte und teilweise überhaupt nicht benötigte Restschuldversicherungen zusammen mit Hypothekenkrediten verkauft. Der oberste britische Gerichtshof verurteilte die Anbieter zur Rückabwicklung.

September 09, 2019

