Die britische Investmentbank Barclays hat Ado Properties von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 51 auf 38 Euro gesenkt. Der Entwurf zum Berliner Mietendeckel sei zwar nicht so schlimm wie von einigen befürchtet, für die auf Berlin fokussierten Immobilienkonzerne aber nach wie vor eine negative Nachricht, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vergleich mit Deutsche Wohnen sieht der Experte bei Ado Properties gleichwohl mehr Optionen für eine Steigerung der Erträge für die Aktionäre in naher Zukunft./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-09-09/09:24

ISIN: LU1250154413