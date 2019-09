FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich zum Wochenstart bisher für keine klare Richtung entscheiden. Dies ist nicht verwunderlich, ist der Datenkalender zunächst dünn. Mit Spannung schauen die Anleihestrategen der DZ Bank nach London. Dort endet am Donnerstag die aktuelle parlamentarische Sitzungsperiode des britischen Parlaments, an die sich eine Sitzungspause bis in den Oktober anschließt. Falls man sich auf Neuwahlen vor dem 31. Oktober einigen wolle, müsse dies zuvor erfolgen. Nicht minder spannend bleibe die Frage, welche Maßnahmen die EZB am Donnerstag aus ihrem Instrumentenkasten zaubere.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert zwei Ticks auf 175,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,3 Prozent und das -tief bei 175,14 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.671 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 32 Ticks auf 217,56 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 136,34 Prozent.

September 09, 2019

