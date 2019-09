Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat sich für ein Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Hongkong-Aktivisten ausgesprochen. "Ich finde, jedes Gespräch, das sie stärkt, ist total wichtig", sagte die Grünen-Politikerin in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Ein Treffen im Kanzleramt helfe sehr, denn es mache klar, "die Aktivisten haben auch international Unterstützung", so Göring-Eckardt weiter. Sie zog Parallelen des friedlichen Protestes in Hongkong mit der Bürgerrechtsbewegung in der DDR: "Alles für die Freiheit aufs Spiel zu setzen. Und die Freiheit über alles zu stellen. Das erinnert für mich absolut emotional an die Zeit vor 30 Jahren", sagte Göring-Eckardt in der "Bild"-Sendung.