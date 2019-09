FRANKFURT (Dow Jones)--Das Preisumfeld im Rückversicherungsmarkt hat sich laut Hannover Rück zuletzt etwas entspannt. Trotz aller Herausforderungen für die Branche durch Überkapazitäten und niedrige Zinsen stelle sich die Entwicklung der Preise und Konditionen "spürbar erfreulicher dar als noch vor einem Jahr", teilte die Hannover Rück anlässlich des Branchentreffens in Monte Carlo mit. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.

"Über die vergangenen Monate konnten wir erste flächendeckende Preisanhebungen erzielen", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz laut Mitteilung. "Die wieder gesunkenen Zinsen und die hohen Belastungen aus Großschäden unterstreichen die Notwendigkeit für verbesserte Preise und Konditionen in den Erneuerungen im kommenden Jahr." Für die Vertragserneuerungsrunde zum 1. Januar 2020 geht das Management von insgesamt verbesserten Preisen und Konditionen aus.

Henchoz unterstrich, dass die Hannover Rück bei der Zeichnung des Geschäfts weiterhin diszipliniert vorgehen wird. "Angesichts des nach wie vor herausfordernden Marktumfelds werden wir auch weiterhin die Preis- und Risikoangemessenheit sehr genau prüfen und Profitabilität vor Wachstum stellen."

Für die Ziele im laufenden Jahr sieht sich die Hannover Rück dank des guten bisherigen Geschäftsverlaufs auf Kurs. So strebt der Konzern weiterhin einen Überschuss von 1,1 Milliarden Euro an - vor einem Einmaleffekt aus der Viridium-Beteiligung, die das Unternehmen mit 100 Millionen Euro taxiert. Die Bruttoprämie soll bereinigt um Wechselkurseffekte im einstelligen Prozentbereich zulegen. Das Gewinnziel steht unter der Prämisse, dass die Großschadensbelastung den Erwartungswert von 875 Millionen Euro nicht wesentlich übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt.

