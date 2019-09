Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte wachsen im Juli trotz Handelsstreit und Brexit

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Juli trotz der Handelsstreitigkeiten und der Brexit-Wirren gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,7 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen ein Minus von 0,6 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 3,8 Prozent höher.

Japans Wirtschaft wächst im zweiten Quartal langsamer als erwartet

Die japanische Wirtschaft ist in den Monaten April bis Juni langsamer gewachsen als ursprünglich erwartet, weil die Unternehmen des Landes aufgrund von Unsicherheiten im globalen Handel weniger investieren. Die Wirtschaft expandierte im zweiten Quartal auf Jahressicht um 1,3 Prozent nach einem Wachstum von 2,2 Prozent im vorhergehenden Quartal, wie aus den revidierten Daten zum Bruttoinlandsprodukt ersichtlich wird. Im vergangenen Monat lag die Schätzung mit 1,8 Prozent noch deutlich höher.

Hongkonger Aktivist Wong ist wieder frei und auf dem Weg nach Deutschland

Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist nach seiner Festnahme am Hongkonger Flughafen wieder frei und auf dem Weg nach Deutschland. Eine Sprecherin seiner Partei Demosisto sagte der Nachrichtenagentur AFP, der 22-Jährige sei "auf dem Weg nach Deutschland" und könne danach auch wie geplant in die USA weiterreisen. Wong wird in Berlin erwartet, wo er unter anderem als Ehrengast an einem von der Bild-Zeitung organisierten Fest im Reichstagsgebäude teilnehmen soll.

Maas warnt vor Krieg mit dem Iran

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat vor einer militärischen Eskalation des Atomkonflikts mit dem Iran gewarnt und das Land zur Einhaltung seiner Verpflichtungen aus dem internationalen Nuklearabkommen aufgefordert. "Alle müssen jetzt verantwortungsbewusst handeln, sonst besteht die Gefahr, dass wir die Ausfahrt zu einer friedlichen Konfliktlösung verpassen", sagte Maas der Funke-Mediengruppe. Es wäre "das völlig falsche Signal, wenn Iran weitere Verpflichtungen aus der Wiener Vereinbarung nicht mehr einhalten will".

Kramp-Karrenbauer will bei Klimaschutzpolitik aufs Tempo drücken

Mit Blick auf die kommenden zwei Wochen bis zum Klimakabinett hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Koalitionspartner ermahnt, aufs Tempo zu drücken. "Wir müssen jetzt den Turbo einlegen", sagte Kramp-Karrenbauer im Bericht aus Berlin der ARD. Die für 2020 gesteckten Klimaschutzziele müssten "schnellstmöglich", die von 2030 "verlässlich" erreicht werden, "damit wir 2050 wirklich klimaneutral sind", fügte sie hinzu.

Grüne fordern Obergrenze für große SUV in den Innenstädten

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Mitte mit vier Toten fordern die Grünen strengere Auflagen für Sportgeländewagen. "Wir brauchen eine Obergrenze für große SUV in den Innenstädten", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, dem Tagesspiegel. "Am besten wäre eine bundesrechtliche Regelung, die es Kommunen erlaubt, bestimmte Größenbegrenzungen zu erlassen."

Teheran will Öltanker Stena Impero in Kürze freigeben

Teheran könnte den Öltanker "Stena Impero", der im Juli vom Iran beschlagnahmt wurde, in Kürze freigeben. Die "letzten Etappen des juristischen Prozesses" seien im Gange, sagte ein Sprecher des Außenministeriums im Staatsfernsehen. "Und so Gott will, wird das Boot in den kommenden Tagen freikommen." Am Mittwoch waren nach Angaben des schwedischen Erdölkonzerns und Mutterunternehmens Stena Bulk bereits sieben der 23 Besatzungsmitglieder freigelassen worden.

Weiterer innerparteilicher Herausforderer für US-Präsident Trump

US-Präsident Donald Trump bekommt im Rennen um eine Wiederwahl einen dritten innerparteilichen Herausforderer: Der frühere Gouverneur Mark Sanford verkündete seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Als Grund nannte er die unter Trump gestiegene Staatsverschuldung und das Haushaltsdefizit.

Ausschreitungen in Hongkong nach friedlicher Großkundgebung

Die Proteste in Hongkong sind im Anschluss an eine friedliche Großkundgebung erneut in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten errichteten Straßensperren und setzten Barrikaden in Brand, wie AFP-Reporter berichteten. Vor einer U-Bahn-Station im Finanz- und Geschäftsviertel Central legten Aktivisten Feuer und zerstörten die Glasfront der Eingangshalle. Im Bezirk Causeway Bay setzte die Polizei in einem U-Bahnhof Tränengas gegen eine Gruppe von Demonstranten ein. Mehrere Menschen wurden festgenommen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Leistungsbilanz Juli nsb Überschuss 1,999 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,067 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Juli nsb Überschuss 1,999 Bill JPY; -1,3% gg Vj

September 09, 2019

