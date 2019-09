Die beiden derzeit am meisten diskutierten neuen Steuerarten sind die Abgaben auf das Treibhausgas CO2 sowie auf Finanztransaktionen. Sehr wahrscheinlich ist, dass das "Klimakabinett" der Bundesregierung am 20.9. ein Gesamtpaket an Schutzmaßnahmen, darunter auch eine CO2-Steuer bei gleichzeitiger Entlastung der Haushalte ("Klimadividende"), vorstellen wird (s. auch PLATOW v. 6.9.). Etwas schwieriger gestaltet sich indes die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die seit 2009 auf EU-Ebene verfolgt wird und die Finanzbranche an den Kosten der Finanzkrise beteiligen soll.Während sich beim Klimaschutzpaket offenbar alle Gesellschaftsgruppen schnell einig geworden sind und scheinbar alle an einem Strang ziehen - sogar Großunternehmen halten sich mit übermäßiger Kritik an der geplanten CO2-Steuer ...

