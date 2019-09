++ Industrie- und Bauproduktion aus Großbritannien am Vormittag ++ Wöchentliches Update der SNB zu Sichteinlagen ++ Zwei Zentralbanker halten am Montag Reden ++10:00 Uhr | Schweiz | Daten der SNB zu Sichteinlagen: Als der Schweizer Franken allmählich an Wert gewann, haben diese Daten mehr Aufmerksamkeit erregt. Steigende Sichteinlagen bei der SNB könnten auf einen möglichen Markteingriff hindeuten, um den CHF zu schwächen. 10:30 Uhr | Großbritannien | Industrie- und Außenhandelsdaten ...

