MÜNCHEN (Dow Jones)--BMW hat im August den Absatz gruppenweit gesteigert, allerdings ergab sich bei den elektrifizierten Fahrzeugen sowohl im Monat August als auch seit Jahresbeginn ein Minus. Hier will der Autobauer in den kommenden Jahren zulegen. Der Absatz in der Gruppe mit der Marke BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 4,4 Prozent auf 181.126 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte.

Von der Kernmarke wurden 157.889 Wagen verkauft, ein Anstieg von 4,1 Prozent. Seit Januar wurden 1,391 Millionen Wagen ausgeliefert (Plus 1,9 Prozent). In der Group betrug das Plus 1,3 Prozent. Bei Mini erhöhte sich der Monatsabsatz um 6,2 Prozent auf 22.859 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn sank der Absatz allerdings, um 2,6 Prozent.

Im wichtigen chinesischen Markt verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 58.911 Fahrzeuge (BMW und Mini). Das waren 10,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bei der Marke BMW verzeichnete die BMW Group ein Wachstum in China um 9,4 Prozent. In Europa wurden im Berichtsmonat insgesamt 64.620 Autos abgesetzt, ein Plus von 2,3 Prozent.

Bei den elektrifizierten Modellen ergab sich aber seit Jahresbeginn ein weltweiter Absatzrückgang von 3,0 Prozent auf 80.526 Fahrzeuge, entsprechend 7,5 Prozent des Gesamtabsatzes. Im August alleine errechnete sich ein Rückgang von 7,0 Prozent.

Trotz des aktuellen Rückgangs will die BMW Group bis Ende 2020 zehn neue oder überarbeitete elektrifizierte Fahrzeuge im Markt haben. Bis 2023 sind 25 elektrifizierte Modelle geplant, mehr als die Hälfte davon soll vollelektrisch fahren. Der Autobauer erwartet, dass elektrifizierte Fahrzeuge weiter an Popularität gewinnen und rechnet laut Mitteilung damit, dass bis Ende 2019 insgesamt eine halbe Million elektrifizierter Fahrzeuge auf der Straße fahren.

September 09, 2019

