Bei rund 1.500 $ je Unze dürfte sich die Stimmung abkühlen, bevor es weitergeht. Als neueste Triebfeder wird von den Banken herumgereicht: Bei Minuszinsen für sein Geld ist Gold die beste aller Alternativen außerhalb der Aktien-Szene. Diese Konstellation und mithin auch Triebfeder für den Preis hat es in dieser Form in der Geschichte noch nicht gegeben. Die erste Zielgrenze liegt beim alten Rekord von 1.920 $, Zeitzone jedoch mehr als ein Jahr.



