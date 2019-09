Heute werden wir über Branchen sprechen, die man in einer Rezession meiden sollte. Wir werden uns auf zwei konzentrieren, nämlich Möbelhäuser und Freizeitprodukte. Möbelhäuser Laut einem Artikel von CNBC verzeichnete die Möbelindustrie von 2009-2010 einen Umsatzrückgang von 0,54 %. Obwohl das nicht nach viel aussieht, wird die Möbelindustrie in den Vereinigten Staaten auf über 100 Mrd. US-Dollar pro Jahr geschätzt, was bedeutet, dass dieser Rückgang zu einem Einbruch der Industrie um 540 Mio. US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...