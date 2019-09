Rezession. Das gefürchtete "R"-Wort setzte sich im August 2019 durch, wie kaum zu jeder anderen Zeit seit zumindest den Tagen der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt. Doch die Sache ist folgende: Rezessionen sind schwer vorherzusagen, sowohl ob sie stattfinden (wird es überhaupt passieren?) als auch in Bezug auf den Zeitpunkt (wenn ja, wann?). Außerdem sieht jede Rezession etwas anders aus. Im Jahr 2008 waren es Immobilien und Banken, die am meisten davon betroffen wurden. In den frühen 2000er Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...