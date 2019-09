Die Münchner Autobauer verkauften im August knapp 160.000 Autos. Fast die Hälfte davon waren Stadtgeländewagen. Dafür stockt der Verkauf bei E-Autos.

Der Autobauer BMW profitiert in der Branchenflaute weiter vom starken Verkauf seiner Stadtgeländewagen. Im vergangenen Monat setzte das Unternehmen von seiner Stammmarke 157.889 Autos ab und damit 4,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Montag in München vor Beginn der Automesse IAA mitteilte.

Verantwortlich für das Plus waren insbesondere die SUV-Modelle, von denen BMW gut ein Drittel mehr verkaufte als ...

