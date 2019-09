Walt Disney 0.81% schalhans (13850045): Disney folgt Netflix mit einem großen britischen Studioumzug: Disney hat einen Vertrag zur Anmietung der meisten Pinewood Studios in Buckinghamshire unterzeichnet, während der Kampf gegen Netflix in Großbritannien zunimmt. Laut The Sunday Times hat das Unternehmen einen 10-jährigen Mietvertrag für die Studioräume abgeschlossen, die es in der Vergangenheit für die Filme Mary Poppins Returns, Star Wars: Die letzten Jedi und Guardians of the Galaxy genutzt hat. Netflix kündigte im Juli bereits Pläne an, einen Produktionsstandort in Pinewoods Shepperton-Studios für Originalshows zu schaffen. (09.09. 07:53) >> mehr comments zu Walt Disney: ...

