Der aktuelle Head of Network, IT & Operations wird Nachfolger von Jean-Paul de Weck, der nach zwölf Jahren an der Spitze von Swisscom Broadcast in den Ruhestand tritt.Bern - Der aktuelle Head of Network, IT & Operations wird Nachfolger von Jean-Paul de Weck, der nach zwölf Jahren an der Spitze von Swisscom Broadcast in den Ruhestand tritt. Müller tritt seine Aufgabe am 15. November 2019 an. Dominik Müller engagiert sich seit über zehn Jahren für Swisscom Broadcast, davon seit vier Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung. Insgesamt bringt er 20 Jahre...

Den vollständigen Artikel lesen ...