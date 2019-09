++ NFP-Bericht und Exportdaten aus China enttäuschen ++ EURUSD nahe 28-Monatstief ++ DE30 tut sich am Montag schwer, die Gewinne auszubauen ++Seit Freitag profitieren Aktien weltweit von schwachen Daten, da diese die Hoffnungen auf geldpolitische Impulse stärken. Der NFP-Bericht zeigte, dass in den USA im August nur 130 Tsd. neue Arbeitsplätze geschaffen wurden (Erwartung: +160 Tsd.). Eine sich verschlechternde Datenlage bekräftigt die hohen Erwartungen an Zinssenkungen und auch Fed-Chef Jerome Powell sagte am Freitag, dass die US-Notenbank weiterhin "angemessen" handeln werde, um das US-Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Die chinesischen Exporte (Daten vom Sonntag) gingen wiederum im August unerwartet um 1% im Jahresvergleich ...

