FRANKFURT (Dow Jones)--Der von dem Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im September erstmals seit Mai wieder etwas gestiegen, was an einer optimistischeren Beurteilung der Wachstumsaussichten lag. Nach Mitteilung von Sentix erhöhte sich der Index auf minus 12,8 (August: minus 13,7) Punkte. Der Erwartungsindex kletterte auf minus 15,0 (minus 21,5) Punkte, während der Lageindex auf minus 10,5 (minus 5,5) Punkte nachgab, den niedrigsten Wert seit März 2010. Sentix befragte in der September-Umfrage 922 Anleger, darunter 240 institutionelle.

"Aus einem Boom ist eine Rezession geworden, und es deutet bislang nur wenig darauf hin, dass es Deutschland aus eigener Kraft zurück zu Wachstum schaffen kann", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in der Mitteilung. Es sei alleine der vagen Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits zuzuschreiben, dass sich die Erwartungen etwas gebessert hätten.

Der Konjunkturindex des Euroraums erhöhte sich auf minus 11,1 (minus 13,7) Punkte, wobei auch hier der Erwartungsindex stieg, und zwar auf minus 12,8 (minus 20,0) Punkte, und der Lageindex nachgab - auf minus 9,5 (minus 7,3) Punkte. Der Lageindex war damit so schwach wie zuletzt im Januar 2015. Hübner spricht in der Mitteilung von einer "angespannten Konjunkturlage" und meint, dass der Euroraum nicht mehr weit von einer Rezession entfernt sei.

Ob eine Rezession vermieden werden kann, ist nach Ansicht Hübners fraglich. "Auch wenn sich die Erwartungswerte deutlich auf minus 12,8 Punkte verbessert haben, tragen diese immer noch ein negatives Vorzeichen. Für eine nachhaltige Trendwende würde es positiver Erwartungswerte bedürfen", erläutert er.

September 09, 2019 04:30 ET (08:30 GMT)

