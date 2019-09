Peuerbach (ots) - Starkes Wachstum durch benutzerfreundliche und hochwertige Mobiltelefone



Der heimische Handyanbieter Bea-fon Mobile Gmbh ist als Anbieter von Handys unter dem Markennamen "Beafon" mit hoher Produkt- und Servicequalität in Deutschland erfolgreich. Bea-fon Mobile ist einerseits auf die Entwicklung und Vermarktung einfach zu bedienender Tastentelefone mit SOS-Notruffunktion spezialisiert. Darüber hinaus erzeugt der Hersteller neueste Handys mit einer leicht zu bedienenden und übersichtlichen Benutzeroberfläche für Smartphone-Anwender aller Altersgruppen. Die Entwicklung und Qualitätskontrolle der Handys und Smartphones erfolgt am Firmensitz in Peuerbach/OÖ. Das Unternehmen punktet dabei auch mit technischen Innovationen. Bea-fon Mobile wurde 2012 gegründet und befindet sich seither auf Expansionskurs, 2019 wird erstmals die Rekordzahl von über 500.000 Handys am europäischen Markt abgesetzt. Auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin wurde jetzt das neueste Beafon-Smartphone der Weltöffentlichkeit präsentiert.



Beafon-Handys bereits in 10 europäischen Ländern erhältlich



Beginnend mit einem funktionellen Seniorenhandy hat sich aus diesem neuen Geschäftszweig ein erfolgreiches Unternehmen entwickelt. Heute bietet Beafon mit den drei Produktgruppen Silver Line (Handys mit SOS-Funktion), Active Line (Outdoorgeräte) und Classic Line (Klassische Handys und Smartphones) ein Vollsortiment an, die mittlerweile in 10 europäischen Ländern vertrieben werden. In Deutschland besteht eine eigene Vertriebsniederlassung. Die Produkte zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Qualität, eine hohe Benutzerfreundlichkeit sowie Bedienbarkeit aus und verfügen über ein elegantes Design.



Auszeichnung mit offiziellem Deutschen Seniorensiegel



Die Qualität der Mobilfunkgeräte wird auch durch die Auszeichnung mit dem offiziellen Deutschen Seniorensiegel, einem Gütesiegel für anerkannte hochwertige Produkte, unterstrichen. Bei Produkttests werden die Handys ebenfalls laufend ausgezeichnet bewertet. Bei den Kunden punktet das Unternehmen durch ein umfassendes Servicekonzept mit einer 3-Jahres-Garantie: Der Kunde erhält bei einem Defekt sein Neugerät schnell und unkompliziert ausgetauscht. Nähere Informationen unter www.beafon.at (http://www.beafon.at/)



