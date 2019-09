Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nestle von 105 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz guter Kursentwicklung seien die Schweizer Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, L'Oreal und AB Inbev noch hinterher gehinkt, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Montag vorliegenden Studie. Um aufzuholen bedürfe es dynamischeren Umsatzwachstums, höherer Effizienz und Aktienrückkäufen. Taylor ist aber optimistisch bezüglich "schnelleren Wandels"./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2019 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-09-09/11:14

ISIN: CH0038863350