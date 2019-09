Nachdem sich der Zahlungsabwickler (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in den letzten Handelsmonaten in einer zähen Seitwärtsrange zwischen 140 und 156 Euro befand, gelang nun endlich am vergangenen Donnerstag der Ausbruch nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...