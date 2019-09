CeoTronics AG: Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem sehr positiven Ausblick DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis CeoTronics AG: Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem sehr positiven Ausblick 09.09.2019 / 11:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CeoTronics AG veröffentlicht Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2018/2019 mit einem sehr positiven Ausblick - EBIT TEUR +608 (TEUR +1.113 im Vergleich zum Vorjahr) - Konzernergebnis vor Steuern TEUR 418 (TEUR +1.082 im Vergleich zum Vorjahr) - Auftragsbestand TEUR 26.209 (+259,4% im Vergleich zum Vorjahr) - Auftragseingang TEUR 35.834 (+87,2% im Vergleich zum Vorjahr) - Konzernumsatz TEUR 16.919 Rödermark, 9. September 2019 - Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2019 (Geschäftsjahr 2018/2019) einen Konzernumsatz von TEUR 16.919 (Vorjahr TEUR 17.645) erreicht. Dies entspricht einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 4,1%. Ursachen für die negative Umsatzentwicklung waren insbesondere Projektverzögerungen (intern/extern), die schwierige Situation am Materialbeschaffungsmarkt sowie längere Lieferzeiten bei Produktionsdienstleistern. Der konsolidierte Auftragsbestand zum 31. Mai 2019 belief sich auf TEUR 26.209 und konnte gegenüber dem Vorjahr um 259,4% gesteigert werden. Mit diesem Wert wurde der mit Abstand höchste Auftragsbestand zum Jahresende in der 34-jährigen Unternehmensgeschichte erreicht. Der aktuelle Auftragsbestand ist nicht nur von seinem extrem hohen Wert geprägt, sondern auch von der höheren Anzahl an größeren Projekten und vor allem davon, dass viele Aufträge über einen längeren Zeitraum in mehreren Lieferlosen und/oder mit mehreren Leistungsstufen abgewickelt werden. CeoTronics konnte sich so eine längerfristige Grundauslastung erarbeiten und die Voraussetzungen für eine möglichst kontinuierliche positive Geschäftsentwicklung schaffen. Der Auftragseingang konnte im Geschäftsjahr 2018/2019 gegenüber dem Vorjahr um TEUR 16.696 oder 87,2% auf TEUR 35.834 gesteigert werden. Das Konzernergebnis vor Steuern des Geschäftsjahres 2018/2019 beträgt TEUR 418 (Vorjahr TEUR -664) und konnte trotz des Umsatzrückgangs von 4,1% um TEUR 1.082 verbessert werden. Zu dem deutlich verbesserten EBIT (TEUR 608 im Vergleich zu TEUR -505 im Vorjahr) und Ergebnis vor Steuern haben insbesondere ein erhöhter Deckungsbeitrag sowie Kosteneinsparungen beigetragen. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr u. a. aufgrund des Konzern-ergebnisses nach Steuern (TEUR -318) von TEUR 10.763 um TEUR 413 auf TEUR 10.350 reduziert. Die EK-Quote beträgt nun 49,2% (Vorjahr 52,3%). Der CeoTronics-Konzern zeichnet sich nach wie vor durch eine sehr gute Eigenkapitalausstattung aus. Das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal mit einem Umsatzplus in Höhe von 32,3% auf TEUR 5.348 sowie einer EBIT-Verbesserung von TEUR 1.280 abgeschlossen werden. "Der extrem hohe Auftragsbestand und die weiteren in Bearbeitung befindlichen Großprojekte begründen unseren optimistischen Ausblick in die nächsten Geschäftsjahre. Auch die CT-Video GmbH wird als zweite Produktionsstätte für die CeoTronics-Produkte davon profitieren. CeoTronics kann in den nächsten Geschäftsjahren einen Jahresumsatz von über EUR 25,0 Mio., deutlich positive Ergebnisse und - sobald der Bilanzgewinn die bestehenden Ausschüttungssperren signifikant übersteigt - eine nachhaltige Dividendenfähigkeit erreichen.", teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit. Über CeoTronics Die CeoTronics AG hat sich als fuhrender Systemanbieter von mobilen digitalen Funk-Netzen und -Endgeräten fur lokale mobile Anwendungen sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und -Systemen fur die professionelle Nutzung im Premiumsegment etabliert. Mit höchster Beratungskompetenz, Kundennähe, bester Produkt-Qualität in Funktion und Verarbeitung, der Verwendung neuester Technologien und die Flexibilität, kundenindividuelle Systemlösungen zu entwickeln, hat sich CeoTronics seit seiner Grundung 1985 in der Spitze der Qualitäts- und Leistungs-Pyramide positioniert. CeoTronics-Produkte werden vorwiegend in Europa und in Nord-Amerika, jeweils in anspruchsvollen/schwierigen Umgebungsbedingungen von den Feuerwehren, den Landespolizeien und der Bundepolizei, dem Militär, den Energieversorgern und Kraftwerksbetreibern, den Airlines/Airports und von verschiedenen anderen Industriebereichen eingesetzt. Z. Z. B. im Lärm, beim Tragen von Atemschutzgeräten, Helmen oder Schutzanzügen oder wenn beide Hände für die eigentliche Arbeit frei bleiben müssen. Aber auch verdeckt einzusetzende Audio- und Video-Systeme gehören zur Kernkompetenz der CeoTronics AG. 