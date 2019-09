Graz (ots) - Bei Schlechtwetter und geänderter Streckenführung erkämpfte sich das Team Pure Encapsulations den hervorragenden dritten Platz bei der 32. Auflage des Red Bull Dolomitenmanns in Lienz. Damit sicherte sich das Team zum vierten Mal in Folge einen Platz am Podest und bezwang einmal mehr den härtesten Teamwettbewerb der Welt.



Nicht nur die Härtesten unter der Sonne, sondern auch die Härtesten im Regen - so wohl das Motto des 32. Red Bull Dolomitenmanns am 7. September 2019 in Lienz. Denn die zahlreichen Spitzen-Athleten lieferten sich trotz schwieriger Wetterbedingungen ein spannendes Rennen bis zum Schluss in den Disziplinen Berglauf, Paragleiten, Mountainbiken und Wildwasserkajak. Das Team Pure Encapsulations ging mit Bergläufer Francesco Puppi, Paragleiter Aaron Durogati, Mountainbiker Frans Claes sowie Kajaker und Teamcaptain Gerhard Schmid an den Start. Die Athleten holten sich mit einer Gesamtzeit von 03:52:28 Stunden den hervorragenden dritten Platz und bewiesen damit ihr Können unter den anspruchsvollen Bedingungen.



Der Wettkampf



Bei leichtem Regen fiel um 10:00 Uhr der Startschuss für das Team Pure Encapsulations mit Bergläufer Francesco Puppi am Lienzer Hauptplatz. Aufgrund des schlechten Wetters wurde die Strecke auf den Hochstein verlegt - Puppi sicherte sich den dritten Platz und lief mit einer Zeit von 01:09:50 Stunden zum ersten Mal auf das Dolomitenmann-Berglauf-Podest. Nach der Gundersen-Methode stiegen die Paragleiter von der Moosalm aus ins Rennen ein. Aaron Durogati blies zur Aufholjagd und konnte als Zweiter - mit nur elf Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten - ins Dolomitenstadion einfliegen.



Im stimmungsgeladenen Stadion übergab Durogati an Mountainbiker Frans Claes. Claes lieferte sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen und fuhr weiterhin auf Podestkurs - mit einer Zeit von 01:45:39 Stunden übergab er an Teamleader und Kajaker Gerhard Schmid. Schmid konnte als Dritter mit einem spektakulären 7-Meter-Sprung ins kalte Wasser starten. Der erprobte Dolomitenmann-Athlet bekämpfte die aggressiven Stromschnellen - nach einem kräftezehrenden Zielsprint samt Kajak zum Lienzer Hauptplatz sicherte er für das Team Pure Encapsulations den hervorragenden dritten Platz. Platz 1 ging an den Vorjahressieger Kolland Topsports Professional, Platz 2 an das Team von Red Bull.



Über Pure Encapsulations



Pure Encapsulations erzeugt seit rund 30 Jahren hochwertige Reinsubstanzen und gilt damit als Original bei puren Mikronährstoffen. Das umfassende Sortiment aus wissenschaftlich fundierten Nährstoffpräparaten zeichnet sich durch ideale Bioverfügbarkeit und maximale Verträglichkeit aus - frei von unnötigen Zusatz- und Konservierungsstoffen. Mit einer Auswahl der beliebtesten Sport-Produkte ist Pure Encapsulations auch auf der Kölner Liste vertreten und bietet damit für Profi- und Hobbyathleten größtmögliche Sicherheit in der Anwendung.



Mehr Informationen unter: www.purecaps.net/qualitaet (http://www.purecaps.net/qualitaet)



