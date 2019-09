BERLIN (Dow Jones)--Während der heute beginnenden bundesweiten Woche der Industrie will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Rückmeldungen zu seiner Industriestrategie einholen. Unter dem Motto "Industrie verbindet" würden Unternehmen, Gewerkschaften und Verbände mehr als zwei Wochen lang mit zahlreichen Aktionen auf den Beitrag der Industrie für die Wertschöpfung hinweisen und über die Zukunft der Branche diskutieren, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Die Teilnehmer erhielten auch die Möglichkeit, sich "aktiv" an der Diskussion über die Nationale Industriestrategie 2030 zu beteiligen.

"Angesichts der tiefgreifenden weltwirtschaftlichen Veränderungen müssen wir darüber diskutieren, wie die Industrie auch in Zukunft eine starke Säule der deutschen Wirtschaft bleibt", erklärte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Ulrich Nussbaum. Es gehe darum, "wie wir Wohlstand und Arbeitsplätze der Zukunft in Deutschland und Europa sichern und ausgestalten können".

Auftakt der Woche der Industrie bildet der "Future Day" heute in Berlin, an dem rund 200 Auszubildende teilnehmen. Zum Abschluss wird am 24. September eine Industriekonferenz in Berlin organisiert. Träger der Woche der Industrie 2019 ist das Bündnis "Zukunft der Industrie", in dem 17 Partner aus Gewerkschaften, Industrie- und Arbeitgeberverbänden, der Deutschen Industrie und Handelskammer sowie das Wirtschaftsministerium seit dem Jahr 2015 zusammenarbeiten.

Altmaier hatte seine Industriestrategie im Februar ausgerufen, um Deutschland im internationalen Technologiewettlauf besser aufzustellen. Dafür erhielt er jedoch viel Kritik aus dem Mittelstand. Nur 1,3 Prozent der Betriebe unterstützen Altmaiers Strategie, wie eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts für die Stiftung Familienunternehmen ergab, über die der Spiegel berichtete.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2019 04:59 ET (08:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.